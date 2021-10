’Briljante’ wetenschapper in problemen om ’koken van berenurine’

Alexandra Souverneva (30) dreigt maar liefst 9 jaar cel te krijgen voor het veroorzaken van een bosbrand die al 41 huizen heeft verwoest en duizenden andere plekken in Noord-Californië in gevaar brengt. Ze ontkent.

Beer

Naar eigen zeggen wilde Souverneva te voet naar Canada. Ze had dorst. Op enig moment kwam ze voorbij een poeltje met wat op beerurine leek. Dat wilde ze koken om het te drinken, aldus Souverneva.

Die ’ongebruikelijke en onsmakelijke’ uitleg, zoals het lokale FOX 10 Phoenix het beschrijft, is terug te lezen in rechtbankdocumenten.

De vrouw merkte al snel dat het „te nat was om vuur te maken”, zo valt te lezen, en dus liet ze de beerurine ongebruikt achter en vervolgde haar weg. Later kwam ze in een bosbrand terecht. Daar belde ze de brandweer. Die vond haar in de bossen in slechte staat. Ze was uitgedroogd en had medische hulp nodig.

Groene substantie

Souverneva bleek een aansteker bij zich te dragen, en had ook „een groene, bladachtige substantie waarvan ze toegaf dat te hebben gerookt die dag”, aldus brandweercommandant Matt Alexander.

Justitie heeft geen medelijden met de aanstichters van bosbranden die voor velen ingrijpend zijn. Ⓒ Fox10

Het verhaal spreekt voor Amerikaanse media tot de verbeelding, ook vanwege de achtergrond van de vrouw in kwestie. Volgens USA Today is Souverneva afgestudeerd aan het elitaire California Institute of Technology, spreekt ze meerdere talen, werkte ze bij een biotechbedrijf en deed ze promotieonderzoek. Ook zou ze bij Gilead Sciences hebben gewerkt, een van de grootste farmaceuten ter wereld.

Later werd ze ’yogalerares’ en ’sjamaan’.

Souverneva was volgens een voormalig yogaleraar ’briljant’ met een voorspoedige carrière totdat ze „de grote geldverslindende bedrijven” achter zich liet en het „idealistische kind” in haar meer ruimte gaf. „Ze was geïnteresseerd in natuurbescherming en bossen. Ze zou de laatste zijn van wie ik zou verwachten dat ze in de problemen kwam”, aldus Steve Farmer van Avalon Yoga International tegen NBC News.

De vrouw wordt verdacht van brandstichting, inmiddels ook bij andere bosbranden.