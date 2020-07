’Had Joran maar naar me geluisterd’

Oranjestad - Dit is een reportage uit juni 2010 De arrestatie van Joran was niet alleen wereldnieuws. Het was voor zijn moeder Anita van der Sloot (53) op Aruba na jaren ook een eindpunt. Voor het eerst spreekt ze. Zijn moeder zal Joran niet opzoeken in zijn Peruaanse cel. „Als hij dit heeft gedaan, moet hij de consequenties dragen. Ik kan hem niet omarmen.”