Enorme brand verwoest schuur in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - In Badhoevedorp is een schuur aan de Sloterweg door brand verwoest, zegt de veiligheidsregio Kennemerland. Er was veel rookontwikkeling, die ook op Schiphol was te zien. Volgens een woordvoerder van Schiphol heeft het vliegverkeer geen hinder ondervonden van de rookwolken.