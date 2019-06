VN: kinderen IS-strijders terughalen

Dat twee jonge Nederlandse weeskinderen van een overleden Syrië-ganger uit Noord-Syrië wel werden opgehaald, geldt volgens het kabinet als een uitzondering. Ⓒ Hollandse Hoogte / Bud Wichers

GENÈVE - Familieleden van buitenlandse IS-strijders die vastzitten in Syrië moeten teruggehaald worden naar hun eigen land. Vooral kinderen hebben veel te lijden in de kampen waarin ze vastzitten. Dat zei Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, maandag tijdens de opening van een zitting van de VN-mensenrechtencommissie in Genève.