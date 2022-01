Youp van ’t Hek kwaad op Femke Halsema over handhaven protestactie: ’Mantelpaktrut’

Met de actie Kapsalon Theater wil de cultuursector een landelijk protestgeluid afgeven. In theaters kunnen bezoekers zich laten knippen en gelijktijdig naar een voorstelling kijken. Dit omdat de kappers sinds het weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl cultuurinstellingen als theaters, musea en schouwburgen gesloten blijven.

Zo wordt in Amsterdam onder meer theater De Kleine Komedie omgetoverd tot ’kapsalon’, waar bezoekers tijdens een ’knipbeurt’ kunnen genieten van optredens. Onder meer Youp van ’t Hek en Freek de Jonge staan gepland.

Halsema heeft alle begrip voor de onvrede in de sector. „Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad”, schrijft ze. „Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in een pandemie en gelden de landelijke coronamaatregelen. Die heeft het college te handhaven.”

Boos

De reactie van Halsema schiet Youp van ’t Hek volkomen in het verkeerde keelgat. Hij vindt het besluit ’zeldzaam kinderachtig’ en haalt ongenadig hard uit. „Ze moet nog maar eens aan haar jonge jaren denken. Nu is ze gewoon een mantelpaktrut. Amsterdam onwaardig”, klinkt het woest.

Claudia de Breij: „Dit maakt de actie natuurlijk wel leuker om nog maar door te zetten. Niets zo mooi als een protest wanneer het niet mag. Als iedereen ons over de bol komt aaien hebben we er ook niets aan”, klinkt het nuchter. „Al ben ik wel een beetje verbaasd over de reactie van Halsema eerlijk gezegd. Ook omdat burgemeester andere acties steunden, toen de horeca of winkels opengingen uit protest”, zegt De Breij die vermoedt dat het wel een ’spagaat’ is voor Halsema.

„Zo verschrikkelijk ingewikkeld”, verzucht CDA-raadslid Diederik Boomsma. „Omicron blijkt toch minder ziekmakend en in andere plekken van Europa gelden dit soort maatregelen niet. Maar als dit de regels zijn, moet je je daar aan houden. De demonstratie is begrijpelijk, maar Halsema moet vanuit haar positie wel handhaven. Het is een vreselijke situatie, dat is wel duidelijk.”