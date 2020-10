Britse krant: voormalig premier Blair overtrad coronaregels

De krant zegt foto’s te hebben van Blair, die tussen 1997 en 2007 minister-president was, waarop te zien is dat hij tien dagen na zijn terugkeer uit Washington een restaurant in Londen verlaat. Blair zou een beroep hebben gedaan op Britse regeringsofficials om dispensatie te krijgen voor de verplichte quarantaineperiode van veertien dagen, maar die niet hebben gekregen.

Witte Huis

Blair was in Washington voor een ceremonie in het Witte Huis waar Israël overeenkomsten ondertekende om formele betrekkingen aan te gaan met Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Een woordvoerder van Blair zei dat hij was uitgenodigd door de Amerikaanse regering vanwege de rol die hij speelde in de deal, waarbij hij de ceremonie omschreef als een „diplomatieke conferentie.”

Volgens de woordvoerder vormde Blair „voor niemand een risico”, aangezien hij werd getest voor zijn vertrek, bij aankomst in het Witte Huis en opnieuw verschillende keren sinds zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk.

Verschillende belangrijke figuren zijn ervan beschuldigd het vertrouwen van het publiek in de Britse coronamaatregelen te schaden, door regels te overtreden of te lijken overtreden. In mei weigerde de hoogste adviseur van premier Boris Johnson, Dominic Cummings, af te treden nadat bleek dat hij 400 kilometer van Londen naar Noord-Engeland had gereden toen alleen noodzakelijke reizen toegestaan waren.