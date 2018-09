Truckers rijden roekeloos

Vorige week ben ik twee keer opzettelijk door een truckchauffeur in het nauw gedreven met mijn auto. Dat leverde gevaarlijke situaties op. Ik ben zelf altijd vriendelijk en begripvol naar onze truckers, ik ken hun vak en hun werkdruk maar ik denk er nu toch aan om een camera te installeren. Omdat ik veel op de weg zit zie ik veel onverantwoordelijke situaties met vrachtwagens. Uit ervaring weet ik dat truckers 95 km/u rijden of soms harder. Het lijkt mij niet onverstandig dat transportondernemers hier intern aandacht voor hebben en aanpakken. En ik zou willen dat de handhaving verbetert. Er is geen excuus voor alle ongelukken met vrachtwagens.

J. Koopman,

Steenbergen