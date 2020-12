Veroordeelde oorlogsmisdadigers kunnen mogelijk asiel krijgen

Nu worden asielzoekers die heel zware misdaden hebben gepleegd altijd geweigerd, maar in het vervolg mogen zij proberen aan te tonen dat ze hun leven hebben gebeterd en geen bedreiging meer zijn. De staatssecretaris moet dan naar zo’n zaak kijken en kan deze niet direct opzij schuiven.

Wel is de drempel „heel hoog”, zegt een woordvoerder van de RvS, en is het niet zo dat „de deur wordt opengezet.” De vreemdeling moet zelf met bewijs komen dat hij of zij geen gevaar meer vormt. Als de misdaad lang geleden is gepleegd, is dat op zichzelf nog niet genoeg. De persoon moet ook berouw tonen en bijvoorbeeld bereid zijn voorlichting te geven. Er is geen lijst met criteria waar een persoon aan moet voldoen, maar dit wordt per geval beoordeeld.

Criminelenstatus

Eerder werd iemand met een Kroatische en Bosnische nationaliteit de toegang geweigerd door staatssecretaris Ankie Broekers, enkel omdat diegene de zogeheten ’1F’-status had. Die status krijgt men na het plegen van zeer ernstige misdrijven. Broekers had niet alleen mogen verwijzen naar de status, maar de weigering beter moeten onderbouwen, oordeelde het Hof van Justitie in mei 2018. Overigens mocht de persoon Nederland alsnog niet in.