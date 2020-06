Kaag wil D66-lijsttrekker worden

„Ik wil premier worden en ik ben inderdaad ook vrouw. Ik ben ook moeder, ik ben katholiek, ik ben een mens met ervaring, dus ja ik ga ook voor het premierschap. Als ik verkozen word door de leden van D66”, zegt Kaag tegen Jinek. „Het is belangrijk dat die zichtbaarheid er is en dat vrouwen hun rol durven nemen.”

Kaag kwam in 2017 als nieuwkomer in de Nederlandse politiek. Voor die tijd was ze vooral in het buitenland actief als diplomaat. Binnen D66 geniet Kaag grote populariteit.