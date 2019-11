Bijeenkomst tegen Zwarte Piet verstoord

Anti-pietactivist Mitchell Esajas deelde deze foto van een vernielde deur op sociale media. Ⓒ Facebook / MITCHELL ESAJAS

DEN HAAG - Een landelijke bijeenkomst van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in een pand aan de Beatrijsstraat in Den Haag is vrijdagavond met geweld verstoord. De politie heeft vier mensen aangehouden en sluit nog meer arrestaties niet uit, zei een woordvoerder.