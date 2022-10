'Alleen dit is over van Glennis glamour'

Het mediacircus rond de hoorzitting van Glennis Grace is begonnen. „Het is schandalig wat zich daar heeft afgespeeld”, stelt Evert Santegoeds in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. De hoofdredacteur van de Privé vindt het met name onbegrijpelijk dat Glennis een week eerder een ‘lulverhaal’ heeft opgehangen bij Jinek. Ook gaat het in de podcast over de vastgelijmde klimaatactivist bij Beau dinsdagavond. Een merkwaardige actie, vindt Evert: „Op een postzegel zit nog meer lijm.”

