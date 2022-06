Celstraffen voor complotdenkers Raatgever en Knevel

De rechtbank Den Haag veroordeelde Knevel tot vijftien maanden cel waarvan vier voorwaardelijk, Raatgever kreeg de zwaardere straf van achttien maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. Beide mannen waren niet bij de uitspraak aanwezig.

De mannen verspreidden op internet dagelijks ongefundeerde verhalen over satanisch ritueel kindermisbruik in Bodegraven. De verhalen zijn gebaseerd op ’herinneringen’ van de in Bodegraven opgegroeide Knevel. Raatgever is er ”100 procent” van overtuigd dat de verhalen kloppen. Deskundigen zeggen dat Knevel aan een paranoïde waanstoornis lijdt, de rechtbank wil dat hij zich laat behandelen.

Raatgever filmde vanuit zijn auto een fietsende Van Dissel en noemde hem in de video een „sadopedofiel” en „kindermoordenaar.” „Zeer ernstige beschuldigingen”, aldus de rechtbank. Als gevolg van de internetuitzendingen van de verdachten kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen. Ook bij Van Dissel lagen bloemen in de tuin.

„Vooral Van Dissel moest het ontgelden”, zei de rechter. „Hij is in een smadelijk daglicht gezet en zijn naam is te grabbel gegooid. Van Dissel kan zich niet meer vrij bewegen in de publieke ruimte en moet beveiligd worden.” Volgens haar is er „nog geen begin van objectief bewijs” gevonden in de beschuldigingen van de mannen. „Wat niet gebeurd is, kan je niet bewijzen.”

De rechter legde de mannen ook een verbod op om online over deze onderwerpen te publiceren of deel te nemen aan chatgroepen. Ook mogen zij geen contact met elkaar en medeverdachte Hans de M. hebben en ook niet met de personen die zij bedreigden. De M. (57) uit Krimpen aan den IJssel werd veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, die hij al in voorarrest heeft gezeten, en een taakstraf van honderd uur.