Franse solo-roeier omgekomen op Atlantische Oceaan

Savin vertrok op 1 januari in zijn 8 meter lange roeiboot l’Audacieux (de dappere) vanuit Sagres, in Portugal. Op de Azoren zou hij een tussenstop maken. Donderdag en vrijdag stuurde hij noodsignalen uit, waarna de kustwacht een zoektocht begon. Vrijdag lokaliseerden ze de roeiboot, die ondersteboven dreef in de buurt van de Azoren. Zaterdag lukte het een duiker om de kajuit binnen te gaan. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

In 2019 stak Savin, een oud-paratroeper en enthousiast triatleet, al eens de Atlantische Oceaan over dobberend in een houten vat. Die tocht duurde ruim vier maanden.