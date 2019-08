Macron tempert optimisme Johnson

Macron echode de woorden van Johnson. Met goede wil aan beide kanten denkt Macron dat er een oplossing kan worden gevonden. Het probleem is echter dat de Franse president twijfelt of er concessies zullen komen van de Britten. Waar Merkel glimlachend reageerde op de Duitse opmerking van Johnson ‘Wir schaffen das’, denken Fransen bij Johnson aan de woorden van Madame de Pompadour, de maîtresse van koning Lodewijk XV. ‘Après nous le déluge’, ‘na ons de zondvloed’, sprak deze, verwijzend naar de ellende die anderen moeten opruimen als gevolg van het decadente gedrag van de toenmalige elite.

Johnson hoopt met gesprekken met andere regeringsleiders het gesloten front van EU-onderhandelaars open te breken. Macron maakte duidelijk dat hij deze strategie doorziet. Het was niet aan hem, sprak Macron voor het presidentieel paleis in Parijs, om de onderhandelingen te heropenen. De Franse EU-onderhandelaar Michel Barnier moet bij de gesprekken betrokken blijven.

Johnson kwam donderdag naar Parijs nadat hij woensdagavond een ontmoeting had gehad met de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Johnson verklaarde onder de indruk te zijn van de ‘can do’ mentaliteit van Merkel. Ze toonde zich bereid om de door Johnson gesuggereerde alternatieven voor een Backstop te onderzoeken.

Emmanuel Macron (R) en Boris Johnson (L). Ⓒ REUTERS

Johnson bleef vaag over wat deze voorstellen precies behelzen. Hij blijft verwijzen naar technologische oplossingen die volgens de EU-onderhandelaars en vertegenwoordigers van de voormalige Britse regering onder Theresa May niet afdoende ontwikkeld zijn. Johnson schijnt te denken dat er in de afgelopen maanden nieuwe technologische doorbraken zijn gevonden.

De ontvangst in Parijs was overigens warm. Op het eerste gezicht lijkt Macron Johnson te hebben vergeven dat deze, als minister van Buitenlandse Zaken, de Fransen als ‘drollen’ omschreef. Hij zei niet de ‘boze onderhandelaar’ te zijn die de media van hem maken.

Eerder in de week toonde Franse president zich nog sceptischer. Macron zei dat hij denkt dat de acties van Johnson ervoor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk niet langer een supermacht zal zijn, zoals de Fransen, maar dat het land een vazalstaat van de Verenigde Staten zal worden. Dit was een verwijzing naar de herhaalde opmerkingen van Johnson dat zijn land, met de huidige Brexit-overeenkomst, een vazalstaat van de EU dreigde te worden.

