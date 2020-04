Lockdown in Wuhan nadert einde

Vrijwilligers in de metro roepen op tot het gebruik van qr-codes waarmee de overheid eenieders locatie kan bijhouden. Ⓒ Eigen foto

WUHAN - De inwoners van Wuhan houden hun adem in, ze zijn als de dood voor een tweede virusgolf, nu de preventieve maatregelen langzaam versoepeld worden. Niet iedereen durft te geloven dat het einde van de lockdown in zicht is.