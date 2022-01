De Jonge maakt zich zorgen om dreiging voor politici: ’De heftigheid en intensiteit neemt gewoon toe’

De Jonge maakt zich zorgen om de dreiging voor politici, die steeds vaker beveiligd moeten worden, of onverlaten voor hun deur krijgen. De man die woensdag bij Kaag voor de deur stond, belde onlangs ook al bij De Jonge aan. „We weten een beetje hoe het voelt thuis”, zegt de bedreigde coronaminister dan ook. „Dus ik wens Sigrid Kaag gewoon heel veel sterkte.”

VIDEO: Hugo de Jonge, die zelf meerdere malen bedreigd is, reageerde donderdag op de gebeurtenis. Tekst loopt door onder de video.

Het wordt volgens De Jonge alsmaar erger. „De heftigheid en intensiteit van bedreigingen van politici, dat ondervinden wij thuis aan den lijve, neemt gewoon toe. Dat is echt zorgwekkend. Politici moeten vrij hun werk kunnen doen, dat is ongelooflijk belangrijk.”

’Absurde en angstaanjagende gebeurtenissen’

Kaag zelf heeft inmiddels in een statement ook gereageerd. „Mijn familie heeft dit als bedreigend en angstig ervaren”, zegt ze over de ’absurde en angstaanjagende gebeurtenissen’.

De Jonge koestert in het dreigende klimaat de steun van politie en justitie. „Wat wij wel ervaren hebben is dat er ook ongelooflijk goed op je wordt gepast. Politie en justitie doen het echt fantastisch. Dat is iets om dankbaar voor te zijn.”

De Jonge wijst naar aanleiding van de incidenten, net als onder meer CU-leider Gert-Jan Segers en PvdA-leider Lilianne Ploumen, ook naar het optreden van FvD in de Tweede Kamer. De Jonge snapt wel dat de link wordt gelekt tussen de bedreigers en die partij. „We kennen allemaal de woorden die ze kiezen”, refereert hij onder meer aan FvD’s roep om ’tribunalen’ voor politici.

„Woorden doen ertoe”, vervolg de Jonge. De woorden die FvD kiest zijn volgens hem ’niet zonder gevaar’: „Mensen voelen zich daardoor gelegitimeerd om over te gaan tot gedrag tegen politici, dat ver over de grens gaat.” Kaag reageert meer in het algemeen op ’wie denkt deze bedreigingen te moeten aanjagen’: „Wat je zegt, doet ertoe, hitst op, maakt mensen bang, maakt onze samenleving onveilig.”

’Absurd’

FvD-leider Thierry Baudet noemt op Twitter het incident voor Kaags huis ’verschrikkelijk’. Maar de link met zijn partij vindt hij ’absurd’. „De maatschappelijke spanningen lopen op doordat het debat over de krankzinnige coronasituatie al bijna twee jaar niet op inhoud wordt gevoerd”, stelt hij.