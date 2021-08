Corona-uitbraak na dorpsfeest in Friese Blauwhuis

De GGD en de gemeente Súdwest-Fryslân roepen alle ruim zevenhonderd bezoekers op bij klachten thuis te blijven en zich bij de GGD in IJlst te laten testen, bij voorkeur vijf dagen na het laatste bezoek aan de Blauhúster Merke. Dat is deze woensdag.

Hoe tien bezoekers besmet konden raken is onduidelijk. Voor het dorpsfeest in de buitenlucht en met open tenten waren alleen bezoekers met legitimatie en een geldige Covid-registratie of een negatieve test welkom, meldde de organisatie op haar website. Voor een kleinschalig evenement als dit was een vaste zitplaats niet verplicht.

‘Geslaagde avond’

De feestcommissie besloot een lichte versie van het dorpsfeest te organiseren, blijkt op de website van de Blauhúster Merke. In plaats van een driedaags dorpsfeest, zoals dat vorig jaar ook nog gehouden is, duurde De Merke van vrijdagavond tot zaterdagmiddag. Er waren 750 tickets beschikbaar.

Vrijdag traden The Bounty Hunters op. Deze band postte zaterdagochtend een foto op de Facebook-pagina van de Blauhúster Merke met de opmerking: ‘Wat was het een geslaagde avond! Blauhús bedankt!’ Op de achtergrond is een massa van honderden opeengepakte mensen te zien, iets wat volgens de coronaregels van het rijk was toegestaan.

Geen consequenties andere dorpsfeesten

De gemeente Súdwest-Fryslân bracht het nieuws over een testadvies voor bezoekers van de Blauhúster Merke dinsdagavond laat naar buiten. Hoe een uitbraak op een geplaceerd evenementen voor negatief geteste en gevaccineerde bezoekers heeft kunnen gebeuren, kan de gemeente niet zeggen. ,,Het klopt dat wij een controlerende en handhavende taak hebben, maar daarvoor verwijs ik toch echt naar de organisatie van het evenement”, zegt woordvoerder Wendelin Wielenga.

De uitbraak in Blauwhuis heeft vooralsnog geen consequenties voor andere dorpsfeesten die er de komende weken aan zitten te komen, zegt Wielenga. ,,Dorpsfeesten die al een vergunning hebben gekregen kunnen hiervan leren.”