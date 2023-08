Advies aan Hoge Raad: Deventer moordzaak hoeft niet opnieuw

Louwes heeft zijn straf uitgezeten, maar is altijd blijven ontkennen dat hij betrokken is. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops vroeg om een herziening. Volgens Knoops zou onderzoek van het coldcaseteam van de politie Amsterdam nieuw licht op de zaak kunnen werpen.

De advocaat-generaal zegt dat er geen nieuwe kwesties aan het licht zijn gekomen die niet bekend waren bij de rechters die Louwes eerder veroordeelden en die mogelijk, als die kwesties toen wél bekend waren, hadden geleid tot een vrijspraak.

Dna-sporen

Een van de onderdelen van het herzieningsverzoek draaide om de dna-sporen op de blouse van weduwe Wittenberg. Er is niet ter discussie gesteld dat het om het dna van Louwes gaat, maar wel is de vraag opgeworpen of de sporen daar niet zijn gekomen op een ’onschuldige manier’, zoals het leggen van zijn hand op haar schouder. De advocaat-generaal vindt dat het opnieuw bekijken van het forensische onderzoek uit 1999 niet leidt tot twijfel aan de juistheid van de veroordeling van de man. „In de nieuwe rapportage blijft het NFI bij het oordeel dat de (bloed)sporen van L. op de blouse veel meer wijzen in de richting van de mogelijkheid dat L. zelf het geweld heeft uitgeoefend dan in de richting van de mogelijkheid dat hij haar alleen maar ’s ochtends kort heeft opgezocht voor een zakelijke kwestie.”

De Deventer moordzaak is een van de bekendste rechtszaken in Nederland en leidde tot een golf van publicaties. Ook is er een film en een veelbeluisterde podcast over gemaakt. Een advies van de advocaat-generaal wordt vaak overgenomen, maar niet altijd.

Weduwe Wittenberg werd in september 1999 in haar huis in Deventer gewurgd en neergestoken. Sindsdien hebben er tal van gerechtelijke procedures gelopen. Zo werd Louwes in 2000 vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs, maar kwam het hof in Arnhem later dat jaar toch tot een schuldigverklaring. In 2003 besluit de Hoge Raad dat het hof in Den Bosch opnieuw naar de zaak moet kijken. Een jaar later wordt Louwes wederom veroordeeld. In 2008 wees de Hoge Raad een eerder verzoek tot herziening af. In 2014 honoreerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad een verzoek tot nader onderzoek. Dat onderzoek werd in mei vorig jaar afgerond en leidde tot het herzieningsverzoek van Knoops.

Knoops laat weten het advies nog te moeten bestuderen, maar meldt al wel dat het natuurlijk "teleurstellend" is voor Louwes. Ook noemt hij het "zeer verbazingwekkend" dat ondanks uitvoerig onderzoek van het coldcaseteam, dat met "nieuwe bevindingen kwam", geen reden is gezien om te adviseren de zaak te herzien. Het is nu aan de Hoge Raad om een oordeel te vellen over het herzieningsverzoek. De uitspraak is voorlopig bepaald op 19 december.