CBS komt met sterftecijfers van instellingen zoals verpleeghuizen

Eerder meldde het CBS al dat in de week van 30 maart tot en met 5 april ongeveer 2000 meer mensen waren overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Dit zou grotendeels te wijten zijn aan het nieuwe coronavirus. De onderzoekers brengen donderdag om 09.30 uur naar buiten hoeveel van de toen overleden mensen in een instelling woonde, zoals een verpleeghuis of woongroep voor geestelijk gehandicapten.

Vorige week kwamen meerdere verontrustende berichten naar buiten over de uitbraak van het nieuwe coronavirus in verzorgings- en verpleegtehuizen. Zo bleek een Joods zorgcentrum in Amsterdam hard getroffen door het virus, met veel sterfgevallen tot gevolg. Volgens het RIVM was begin april in zeker 40 procent van de 2500 verpleeghuizen in Nederland sprake van coronabesmettingen.