12-jarig meisje wordt 42 keer gehecht na haaienbeet

Jordan Prushinski was voor wat verkoeling in de zee gedoken in Ocean City toen ze „iets tegen haar scheenbeen” voelde. „Ik had niet door wat er aan de hand was totdat ik op het strand stond en overal bloed zag”, zegt het meisje tegen nieuwszender WBRE.

Hechtingen

Om het ergste bloeden te stelpen werd Jordan door haar moeder en een toegesnelde verpleegster verbonden op het strand. Daarna is het jonge meisje met spoed naar een ziekenhuis in de buurt gebracht. Daar kreeg Jordan 42 hechtingen in haar been.

Voor Marie Levine, oprichter van het Shark Research Institute in New Jersey, is het klip en klaar: Jordan is gebeten door een haai. Levine denkt dat het meisje is gebeten door een zwartpunthaai. „Zwartpunthaaien kunnen meer dan twee meter lang worden en vallen vaker mensen aan in dit gebied.”

Jordan is na de haaienbeet niet van plan de zee te mijden. „De kans dat zoiets gebeurt is erg klein, de kans dat het nog een keer gebeurt is piepklein”.