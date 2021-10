Nederlandse wandelaar sterft door val van berghelling Duitsland

Kopieer naar clipboard

Reddingswerkers van de brandweer moesten ongeveer 40 meter afdalen om bij de man te komen. Ⓒ Brandweer Windeck

KEULEN - Een 69-jarige wandelaar uit Nederland is in Duitsland om het leven gekomen toen hij van een berghelling viel. Hij was zaterdagmiddag samen met zijn vrouw onderweg in de buurt van Windeck, ten zuidoosten van Keulen, op de wandelroute Siegsteig toen hij door nog onbekende oorzaak naar beneden stortte.