Oude schaatsdiscipline op de tocht: ’Zie het als folklore, een traditie om in stand te houden’

De noten van My heart will go on, het thema van de film Titanic uit 1997, galmen door de boxen over de Vechtsebanen in Utrecht. Het is onbedoeld metaforisch voor het Nederlands Kampioenschap schoonrijden 2023, hoogstwaarschijnlijk het laatste NK ooit. Als een zinkend schip verliest de schaatsdiscipline aan populariteit, bevestigt Annemarie Zandbergen, voorzitter van de Landelijke Vereniging Schoonrijden (LVS). „We hebben niet genoeg leden; ze worden allemaal bejaard. We hebben met man en macht geprobeerd de jeugd – waarmee ze doelt op 40- tot 60-jarigen – erbij te krijgen, maar die willen niet.”

Bij schoonrijden gaat het erom een zo fraai mogelijk schaatsslag te laten zien. In 2013 werd schoonrijden verklaard tot Cultureel Erfgoed. Dat betekent dat er een plicht is tot het levend houden van het schoonrijden voor de toekomst. „De Landelijke Vereniging stopt in juni. We hebben onwijs ons best gedaan, maar het gaat gewoon niet meer”, verzucht Zandbergen.

Het ziet er ontspannen uit maar ’als er een jury meekijkt is het ineens een stuk minder relaxt’. Ⓒ Vidiphoto

André Rieu is een favoriet bij de schoonrijders, die vrijdag even schrokken van de ’moderne’ muziek die aan het begin van de wedstrijddag afgespeeld werd. „Dat boem-boem-boem. Ik vond het helemaal niks. Heb maar gevraagd of ze andere muziek hadden”, aldus Joke van de Scheur (74).

Samen met partner Mart Reen (80) staat ze vrijdag voor het laatst op de ijzers. „In ’86 reden we onze eerste wedstrijd. Samen hebben we meer dan honderd keer op het podium gestaan. Ik heb een zere enkel, hij heeft evenwichtsproblemen; het is mooi geweest nu. We zijn samen begonnen en gaan ook samen stoppen.”

Het zijn weliswaar maar dertig deelnemers aan het NK schoonrijden op de Vechtsebanen in Utrecht, het plezier is er niet minder om. Ⓒ Vidiphoto

Swingend op de klassiekers staat Zandbergen langs de zijlijn. „Wie rijdt daar zo sukkelig?”, lacht ze. Naast voorzitter is ze vrijdag ook jurylid. „Kijk, dit is helemaal perfect!”, wijst ze naar 18-voudig kampioen Henk Wartenhorst. Vorig jaar werd Wartenhorst, toch wel een begrip in het schoonrijden, verslagen door de tot dan toe ’eeuwige nummer twee’, Johan Westerbeek. „Ontspannen inspanning”, legt Westerbeek de charme van de sport uit. Al blijkt zo’n NK dan weer het tegenovergestelde te zijn. „Als er een jury meekijkt is het ineens een stuk minder relaxt”, lacht de regerend kampioen.

„Waarom komen er toch niet meer mensen? Ik snap het echt niet”, verzucht Zandbergen. „Het is zo heerlijk. Vanaf je tenen tot je kruin ben je met balans bezig. Je schaatst met elkaar, rijdt hand in hand of lekker aan de stok. Dus de angst om te vallen is er ook nauwelijks. Je bent heerlijk vrij op het ijs.”

Veel deelnemers rijden al jaren op dezelfde schaatsen. Ⓒ Vidiphoto

Zandbergen hoopt dat het schoonrijden weer wat populariteit terugkrijgt.

„Er is een nieuwe groep mensen opgestaan die invulling gaat geven aan onze Sectie Schoonrijden, zodat deze oudste tak van de schaatssport nog wel even kan blijven bestaan. Zij zijn nu bezig met het invullen van taken en activiteiten, de organisatie van het NK is er daar een van”, vertelt een woordvoerder van de KNSB.

Ⓒ Vidiphoto

„Dat vinden wij bij de KNSB ook een schone zaak. Zie het als folklore, traditie, cultureel erfgoed; dat we graag in stand houden.” Toch ziet ook de woordvoerder in dat schoonrijden nog weinig populair is. „Tijden veranderen, de jeugd kan kiezen uit vele takken van sport.”

De schoonrijders van vrijdag zijn er dan ook vrij zeker van: „Dit is het laatste NK. We zullen er dan ook extra van genieten”, glimlacht Zandbergen.