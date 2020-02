In laboratoria wordt naarstig gezocht naar een vaccin.

Amsterdam - Britse wetenschappers melden ’een doorbraak’ in de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus en Chinese academici zouden een geneesmiddel op het spoor zijn. In beide gevallen is er absoluut geen sprake van dat deze binnen afzienbare tijd kunnen worden ingezet tegen de uitbraak die inmiddels aan bijna 500 mensen het leven heeft gekost.