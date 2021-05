Politiechef: Feyenoord - Ajax gaat niet door bij staking

Volgens Westerbeke verzamelen supporters zich nu al her en der in de stad. Als de wedstrijd verplaatst zou moeten worden, wordt de klassieker gespeeld op 19 mei en dat is midden in de week van het Eurovisie Songfestival dat ook plaatsvindt in Rotterdam.

Zaterdag werd bekend dat de politiebonden hun achterban hebben voorgesteld om zondag tijdens de voetbalwedstrijd tussen Feyenoord en Ajax het werk tijdelijk neer te leggen. Ze hebben daarover hun achterban gepeild. Of de werkonderbreking echt doorgaat, zou zondagmorgen worden besloten. De gemeente Rotterdam heeft echter een kort geding aangespannen in een poging de actie, die plaats zou moeten vinden tussen 13.00 tot 15.00 uur, te voorkomen. De klassieker in De Kuip begint in principe om 14.30 uur.