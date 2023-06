Premium Het beste van De Telegraaf

Ongekende opbouw van drone-industrie Zelenski wil niet langer wachten op meer hulp: ’Klaar voor de strijd’

Een instructeur maakt een Punisher drone klaar voor lancering. De Oekraïense industrie is booming en produceert duizenden drones per week. Ⓒ Bloomberg

AMSTERDAM - Oekraïne is klaar voor het lang verwachte tegenoffensief, zo zei de Oekraïense president Volodimir Zelenksi zaterdag in een interview met het Amerikaanse blad The Wall Street Journal. „Ik denk dat we er vanaf vandaag klaar voor zijn. We willen nog graag wat specifieke dingen, maar we kunnen daar geen maanden op wachten”, zo lichtte Zelenski toe.