Fles cola mogelijk flink duurder als kabinet suikertaks invoert

Het kabinet wil per 1 januari volgend jaar de verbruiksbelasting op frisdranken al bijna verdrievoudigen, van 9 naar 26 cent per liter. Voor dezelfde fles cola van twee euro moet daardoor na de jaarwisseling 2,19 euro worden betaald.

Minder suikerhoudende dranken als havermelk, zouden na invoering van een suikertaks juist weer wat goedkoper moeten, worden ten opzichte van de prijs per 1 januari 2024. Want in het nu doorgerekende plan gaat de prijs van drankjes met weinig suiker dan juist iets omlaag.

Het zijn vooralsnog slechts rekenvoorbeelden uit een onderzoek van het ministerie van Financiën. Het kabinet komt nog dit jaar met een reactie. „Over wat we als kabinet vinden van de verschillende opties, wat we nog meer moeten uitzoeken en hoe we daarmee verder gaan, hakken we de komende maanden een knoop door”, zegt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). Eventuele invoering van een suikertaks op frisdrank kan overigens pas op zijn vroegst in 2026, blijkt uit het onderzoek.

In tegenstelling tot de verhoging van de verbruiksbelasting vanaf 1 januari - die als doel heeft meer geld op te halen (naar schatting zo’n 700 miljoen euro) – overweegt het kabinet de invoering van een suikerbelasting om gezondheidsredenen. Bedoeling is ook dat de suikertaks niet leidt tot meer belastinginkomsten, al blijkt dat in de rekenvoorbeelden vooralsnog wel het geval.

Overgewicht

„We willen goed uitzoeken of en hoe we de frisdrankbelasting veel slimmer kunnen maken zodat het bijdraagt aan gezondere keuzes en minder overgewicht bij kinderen en volwassenen”, zegt Van Ooijen (Volksgezondheid). „Inzet is een systeem waarin de zero frisdranken maar bijvoorbeeld ook havermelk zonder toegevoegde suiker goedkoper worden en frisdrank met veel suiker duurder.”

Van Ooijen onderzoekt bovendien of havermelk en andere melkvervangers onder dezelfde uitzondering kunnen gaan vallen als sojamelk nu. Daar hebben de producenten ook om verzocht. Voor melk en sojamelk geldt nu dat ze uitgezonderd zijn van de verbruiksbelasting. Als andere plantaardige dranken daaronder willen vallen, betekent het wel dat ze een volwaardige melkvervanger moeten zijn, vinden ze op het ministerie. Dus bijvoorbeeld voldoende calcium en eiwit bevatten.

Belastingvoordeel

Om gezond gedrag te bevorderen, wordt vanaf volgend jaar al geen verbruiksbelasting meer geheven over mineraalwater. Dat gold dus al voor melk omdat dat geldt als eerste levensbehoefte.

De suikertaks - die is opgenomen in het coalitieakkoord - moet onder meer obesitas tegengaan. Zo is het idee dat het voor fabrikanten aantrekkelijker wordt om meer varianten te maken met minder suiker. Volgens berekeningen van het RIVM leidt een suikertaks op suikerhoudende dranken naar verwachting tot een afname van de verkoop van zoete dranken met 15 tot 18 procent.