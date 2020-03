Haagse Markt per direct gesloten

Bezoekers van de Haagse Markt lappen massaal de coronamaatregelen aan hun laars. Dat constateerde fotograaf Robin Utrecht woensdag rond 11.00 uur. „Zelfs in de supermarkt is het niet zo druk. Het is nog drukker dan afgelopen maandag voordat de extra maatregelen ingingen”, zei de fotograaf tegen De Telegraaf. Volgens de fotograaf liepen er wel handhavers rond, maar traden die niet op.

Na de berichtgeving kwam burgemeester Remkes ter plekke en concludeerde dat de markt dicht moest.

De Haagse Markt is per direct dicht, vanaf 15.00 uur woensdagmiddag. Mogelijk kan de markt vrijdag beperkt opengaan voor kraampjes waar voedsel wordt verkocht, "met beperkte toegang en strakke handhaving".

De Haagse Markt is de grootste onoverdekte warenmarkt in Nederland.