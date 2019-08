Tragedie in natuurpark: meisje (14) dood door vallende rotsen

Op beelden is te zien dat de auto langs een steile bergwand bedolven raakte onder het puin. Volgens de autoriteiten in de staat Montana waren de vallende rotsen tot wel dertig centimeter groot. Ze kwamen terecht op het dak van de auto en de achterruit. „We leven mee met de familie”, laat het park in een reactie weten. Volgens het park is het niet duidelijk van welke hoogte de stenen vielen.

De beide ouders moesten naar het ziekenhuis. De twee andere kinderen raakten lichtgewond, schrijven Amerikaanse media. Het Glacier National Park trekt jaarlijks zo’n drie miljoen bezoekers.