LIVE | Advocaat: De Mos is totaal niet rijk geworden, dus geen corruptie

Volgens Plasman waren sommige donateurs van de partij van De Mos heel rijk. Een van hen zou een geschat vermogen van 100 miljoen euro hebben. Tijdens het proces verklaarden de donateurs, die ook terechtstaan, dat de giften voor hen zo klein waren dat ze dit nauwelijks merkten. „Als De Mos dat had gewild, had hij zonder enige belemmeringen zijn handjes kunnen laten graaien in grote vermogens. De Mos zat dicht tegen hen aan, hij had één belletje hoeven plegen: laat de kassa rinkelen, stuur mij de wereld over, maak mijn leven anders, zorg dat ik op vakantie kan, zorg dat ik niet in een oud barrel hoef rond te rijden. Als je toegang hebt tot zo veel geld en mensen die bereid zijn om hem van middelen te voorzien, dan klopt er iets niet als dat niet is gebeurd. En het is niet gebeurd. Dat bewijst dat er geen sprake is van persoonlijke verrijking.”

Onze verslaggeefster Lieke Jongbloed is live bij de zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

De advocaten van De Mos en zijn partijgenoot, oud-wethouder Rachid Guernaoui, komen dinsdag aan het woord. Ze zullen vermoedelijk vragen om het duo vrij te spreken.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week 22 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een bestuursverbod van 4 jaar tegen De Mos. Hij zou bevriende ondernemers hebben geholpen in ruil voor donaties aan zijn partij. Tegen Guernaoui eiste het OM 16 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, en een bestuursverbod van 4 jaar. De rechtbank in Rotterdam doet waarschijnlijk pas eind volgende maand uitspraak.