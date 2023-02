LIVE | De Mos en Guernaoui reageren op strafeisen OM

Onze verslaggeefster Lieke Jongbloed is live bij de zaak aanwezig. Volg alle ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Het OM verdenkt beiden, net als 6 medeverdachten van corruptie, omkoping en deelname aan een criminele organisatie. Het is de achtste dag in de Rotterdamse rechtbank. Ook woensdag komen nog enkele advocaten aan het woord. Donderdag is er ruimte voor het OM om te reageren op de advocaten en ook krijgt de verdediging nog een tweede ronde. Hierna krijgen de zeven verdachten, waaronder ook de ondernemers, aan het woord. Op 7 maart volgt dan nog een zitting waarin nog een medeverdachte moet voorkomen. Hierna volgt de uitspraak. Dat zal vermoedelijk langer zijn dan de gebruikelijke twee weken. De rechtbank heeft hier nog geen datum aan geplakt.