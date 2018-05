Verdachten decembermoorden willen vrijspraak

Irvin Kanhai Ⓒ DE TELEGRAAF

PARAMARIBO - In het strafproces over de decembermoorden heeft advocaat Irwin Kanhai maandag voor drie verdachten vrijspraak gevraagd. Volgens hem is er onvoldoende bewijs is dat Stephanus Dendoe, Ernst Gefferie en Iwan Dijksteel in december 1982 nauw betrokken waren bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers. Het Openbaar Ministerie eiste eind vorig jaar twintig jaar gevangenisstraf tegen de drie.