Ongekroonde koning georganiseerde misdaad Brabant, Martien R., voor de rechter

R. (49) werd in november opgepakt tijdens een grote politieactie op een woonwagenkamp in Oss. De inval was een voorlopige climax van Operatie Alfa, een offensief van politie en justitie tegen de georganiseerde misdaad in Brabant. R. en zijn familie zouden daar een belangrijke rol in spelen. Met R. staan onder anderen zijn zoon Antoon (26) en zijn broer Toon (55) terecht.

Het Openbaar Ministerie verdenkt R. en de zijnen onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en grootschalige drugshandel. Martien R. zou onder meer betrokken zijn bij de import van bijna 1900 kilo cocaïne.

De politie zocht ten tijde van de arrestaties dagenlang in en om het kamp en stuitte op meerdere ondergrondse ruimtes. Daarin werd naast een hoeveelheid drugs een groot arsenaal zware wapens en een explosief gevonden.

Na Oss werd ook een woonwagenkamp in Lith uitgekamd, waarbij acht handgranaten werden gevonden. In december volgden nog eens vijf arrestaties.