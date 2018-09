Thais feest wordt hel

Volgens Rutger bezochten de twee Nederlandse vrienden zondagavond het vermaarde Khao San Road, een uitgaanscentrum waar veel jonge backpackers samenkomen. In en rond de vele cafés in de straat hangen doorgaans ook veel transseksuelen rond. Ⓒ 123RF

De 20-jarige Rik Salmans, die zondagnacht na een val vanaf een Thais balkon overleed, had na een studiereis naar Hongkong nog een kleine week Bangkok vastgeplakt aan zijn Azië-trip. Het moest een feest worden samen met zijn schoolvriend Rutger (18), die voor het eerst in het buitenland is. De jongensdroom eindigde na een date met een ’ladyboy’ fataal voor Rik; Rutger belandde in een politiecel.