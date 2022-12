Paar centimeter sneeuw verwacht in Limburg, elders waterkoud

In de nacht van zondag op maandag zijn er in de hele provincie Limburg perioden met lichte regen en in Zuid-Limburg en deels Midden-Limburg valt (natte) sneeuw. Op 20 november werd het in het noorden van Nederland ook al een beetje wit na lichte sneeuwval.

Waterkoud

Maandag wordt een bewolkte dag en daarbij kan van tijd tot tijd licht (mot)regenen, meldt Weeronline. De temperatuur stijgt naar 2 graden in het zuidoosten tot 6 graden aan de noordwestkust. Door een matige noordoosten- tot noordenwind voelt het waterkoud aan.

Dinsdag wordt het wat minder koud. Heel lokaal kan zelfs de zon even doorbreken. Het wordt 4 of 5 graden in het zuidoosten tot ruim 7 graden aan de westkust. Woensdag kan af en toe een winterse bui vallen. De dagen daarna wordt het kouder dan normaal. Overdag is het vaak 2 tot 4 graden en ’s nachts kan het vooral in het binnenland licht vriezen. Het is wisselvallig weer met wolkenvelden, enkele buien en soms wat zon. De buien zijn winters met behalve regen af en toe ook hagel of wat natte sneeuw. Gemiddeld is het deze tijd van het jaar 6 tot 8 graden.