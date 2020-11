Gevaarlijke stof ontsnapt bij BP in Rotterdam, twee gewonden

Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Bij BP Raffinaderij Rotterdam (BPRR) aan de d’Arcyweg in het Rotterdamse havengebied Europoort is het zeer giftige fluorwaterstof ontsnapt. Tientallen brandweermannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag middels waterschermen voorkomen dat de gevaarlijke stof zich buiten het bedrijfsterrein kon verspreiden. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is de situatie inmiddels zo stabiel dat inzet van de brandweer niet meer nodig is. „Het bedrijf kan het nu verder zelf afhandelen”, aldus de woordvoerder.