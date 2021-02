Stichtse Vecht dreigt met noodverordening om toeloop schaatsers

„Mensen zijn soms echt onheus richting de boa’s en verkeersregelaars. Die worden behoorlijk onder druk gezet”, zei burgemeester Ap Reinders van Stichtse Vecht bij de regionale omroep RTV Utrecht. „Mensen doen zelfs pogingen om de verkeersregelaars aan de kant te rijden met de auto. Dat kunnen we niet tolereren en dan worden wegen afgesloten.”

Op de website van de gemeente staat te lezen: „Het is prachtig weer en veel mensen willen genieten van zon en ijs. Schaatsen is leuk, maar het moet wel veilig kunnen gebeuren. Helaas is het in de schaatsgebieden in onze gemeente te druk geworden.”

Meerdere gemeenten stelden de afgelopen tijd een noodverordening in vanwege avondklokrellen en het op andere manier negeren van de coronamaatregelen. Maar vanwege schaatsdrukte is de maatregel, sinds het winterse weer vorig weekend Nederland bereikte, nog nergens genomen.

Rotterdam, Leeuwarden en Hardenberg

De gemeenten Rotterdam, Leeuwarden en Hardenberg hebben vrijdagmiddag wegen afgesloten omdat er een te grote toeloop naar populaire schaatsplekken was. Dat laten ze weten via Twitter.

De gemeente Rotterdam roept schaatsliefhebbers op om niet meer naar de Bergsche Plassen en de Rotte te komen omdat het te druk is. Het verkeer wordt afgesloten. „Wil je het ijs op? Blijf dan dicht bij huis. Houd 1,5 meter afstand en is het te druk? Keer dan om”, aldus de gemeente Rotterdam.

Drukte met schaatsers op de Elfstedenroute tussen de Elfstedenfinish en de Tegeltjesbrug. Ⓒ ANP/ HH

Volgens de gemeente Leeuwarden is de weg langs de Bonkefeart en de wijk Blitsaerd in Leeuwarden afgesloten voor auto’s. De wijk is alleen nog toegankelijk voor bewoners. De gemeente Hardenberg meldt dat het te druk is bij de Oldemeijer en dat de recreatieplas daarom is afgesloten.