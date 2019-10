Na Inge Licht en Ron de Koe: Mat Ras is faamnaam 2019

Nadat het radiostation een voorselectie van 25 finalisten had gemaakt, mochten luisteraars stemmen. Ras kreeg 11,6 procent van de stemmen. „Hartstikke leuk”, laat de stralende winnaar aan het radiostation weten. „Hier ben ik echt trots op. Ik ben blij dat mijn collega me opgegeven heeft. En ja, ik heb vannacht heerlijk geslapen!”

Als prijs ontving de Maastrichtenaar een heus straatnaambordje.

Wil Helmes

Afgelopen jaar won Jack Pot en in de jaren daarvoor veroverden Chris Mus, Kenny Boeijen, Ferry Kuhlman en Wil Helmes een plekje op de ’wall of faam’. De eerste verkiezing was in 2007.