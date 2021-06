Vier jongemannen aangehouden om brandstichting bij woning Tiel

Rond 03.00 uur kreeg de politie een melding dat er brand was gesticht bij een huis aan de Kogge. Op camerabeelden was te zien dat iemand de voordeur in brand stak.

Kort daarna zagen agenten een verdacht voertuig, waarop zij het kenteken doorgaven aan alle agenten in de regio. Bij de snelweg A2 kon de auto aan de kant worden gezet. In de auto trof de politie meerdere zaken aan die erop wijzen dat de vier bij de brandstichting betrokken waren.

Beschietingen

De politie onderzoekt of deze brandstichting verband houdt met de reeks beschietingen in de Bommelerwaard, enkele weken geleden. Die beschietingen zouden samenhangen met een omvangrijke afpersingszaak die speelt bij het fruitbedrijf De Groot Fresh Group in Hedel. Zo werd op 16 mei een huis in Waardenburg beschoten en daarvoor al woningen in Hedel, Kerkdriel en Velddriel, op adressen die te maken hebben met het fruitbedrijf.

Medewerkers van het fruitbedrijf worden al sinds mei 2019 bedreigd. Toen werd een lading cocaïne aangetroffen in een van de fruittransporten en heeft het fruitbedrijf de politie ingelicht. Afpersers eisten door middel van sms-berichten een vergoeding voor de geleden schade van 1,5 miljoen euro.

Bekijk ook: Medewerkers Gelders fruitbedrijf onder vuur cokemaffia

Bekijk ook: Politie onderzoekt link tussen beschieting huis en intimidaties personeel fruitbedrijf

Afpersing

Na de poging tot afpersing en het oppakken van de hoofdverdachte kregen (ex-)medewerkers en familieleden van het fruitbedrijf te maken met geweld. Zo werd ook een handgranaat tegen de woning van een zoon van een directielid gegooid en werd brand gesticht bij twee ex-medewerkers, die gewond raakten.

Vorige maand besloot de burgemeester van Maasdriel een deel van de gemeente Hedel aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Dat gebeurde tijdens een grote controle waarbij de politie de bevoegdheid kreeg om auto’s te controleren en personen te fouilleren.