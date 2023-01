Provincie Utrecht zoekt naar compromis voor excuses slavernijverleden

Het stuk is ingediend door Statenleden van zeven fracties: D66, PvdA, Denk, SGP, JA21, GL en de VVD. Samen vormen ze een meerderheid in Provinciale Staten. Het voorstel wordt op 8 februari plenair besproken, maar de uitvoering ervan komt na de Statenverkiezingen in maart. In het Statenvoorstel blijkt uit alles dat er een compromis is geformuleerd waarmee de grootste fracties, van links tot rechts, uit de voeten kunnen. Er gingen dan ook verschillende gesprekken aan vooraf, en er was een werkgroep om zoveel mogelijk consensus te bereiken.

Dat was soms op eieren lopen. ’Er zijn opvattingen dat excuses aan een ander aanbieden pas zin hebben als je zélf iets hebt gedaan’, valt te lezen. Als eerste beslispunt wordt niettemin erkenning gevraagd voor het aangedane leed, ’ook door het toenmalige bestuur van de provincie Utrecht, en de doorwerking daarvan in het heden’.

’Dialoogsessies met samenleving’

Verder staan onder meer ’dialoogsessies met de samenleving’ op de agenda. Aan het eind van het Nationale Herdenkingsjaar Slavernijverleden wordt bekeken welke rol de provincie nog nemen kan om blijvende aandacht en zichtbaarheid voor het slavernijverleden te realiseren. Daarnaast wordt gevraagd om een wetenschappelijk onderzoek naar de rol die het provinciebestuur had in de slavernij en de economische en sociale gevolgen hiervan. Voor dat alles wordt een ton opzij gelegd.

De SGP was initiatiefnemer van het voorstel. „Een mooi product”, noemt fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg het, omdat het in zijn ogen niet voor enorme tegenstellingen zorgt. Hij voelde excuses van Gedeputeerde Staten aankomen en wilde dat naar eigen zeggen voorkomen. Excuses aanbieden, als onderdeel van de ’sorry-cultuur’, vindt de SGP’er ’te makkelijk’.

Excuses creëren volgens hem tegenstellingen. „Het gaat erom dat je elkaar vindt.” Dat het kabinet een maand geleden excuses maakte voor het Nederlandse slavernijverleden, ontslaat de provincie volgens hem niet van de taak naar het eigen verleden te kijken. Van den Dikkenberg wijst naar de vroegere Staten, die zetelden in de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie.

Compromis

Volgens Ted Dinklo van JA21 was de provincie in het verleden een belangrijker bestuursorgaan dan de gemeente. Toch is en blijft JA21 tegen excuses. Dinklo: „Maar alle partijen hebben ingeleverd. Door te praten, kom je tot een compromis.”