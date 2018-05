Deur dicht voor migrantenkaravaan

Vluchtelingen van de ’karavaan’ klimmen op het hek bij de grens tussen Mexico en de VS. Ⓒ foto AFP

TIJUANA - De uitgedunde karavaan van Centraal-Amerikaanse migranten die humanitair asiel wil aanvragen in de Verenigde Staten, is teruggestuurd bij de grens van San Diego. Circa tweehonderd Hondurezen en Salvadoranen moeten in Tijuana afwachten tot de Amerikaanse immigratiedienst ruimte over heeft om hun verzoeken in behandeling te nemen.