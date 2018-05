Smet op Nobelprijs door seksueel wangedrag

De glans van de Nobelprijs is er een beetje vanaf, als gevolg van het schandaal rond Jean-Claude Arnault. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte / AP

Parijs/Stockholm - Voor het eerst sinds 1943 dreigt de Nobelprijs voor de Literatuur niet uitgereikt te worden. De Zweedse Academie, het eerbiedwaardige instituut dat al al sinds 1902 over de prijs beslist, is opgeschrikt door een reeks beschuldigingen over seksueel wangedrag en het laten uitlekken van beslissingen van de academie.