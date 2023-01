Excuses Indonesische president voor mensenrechtenschendingen

Widodo erkende op televisie „met een heldere geest en een oprecht hart” twaalf gebeurtenissen, waaronder de ontvoering van activisten voor democratie die protesteerden tegen het regime van voormalig president Soeharto, de anticommunistische massamoorden in de jaren zestig en het geweld van de strijdkrachten tegen inheemse volkeren in de onrustige provincie Papoea.

„Ik betreur het ten zeerste”, zei Widodo in het bijzijn van de coördinerend minister van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken Muhammad Mahfud en een team van academici, voormalige militaire generaals en activisten dat is opgericht voor het herstellen van de rechten van de slachtoffers. De groep heeft tot doel slachtoffers van geweld of hun families te steunen met fysieke rehabilitatie, sociale bijstand, gezondheidszorg, studiebeurzen en andere hulp. Widodo hoopt dat de inspanningen van de regering „de wonden van de natie kunnen helen.”

’Langdurig leed’

Mensenrechtengroepen hopen dat de actie van de president niet de weg zal effenen om deze zaken af te sluiten of de daders niet te straffen. „De langdurige schikking van gevallen van ernstige mensenrechtenschendingen in het verleden heeft niet alleen langdurig leed veroorzaakt voor de slachtoffers, maar is ook een struikelblok geworden voor nationale politieke verzoening”, aldus de Aziatische Mensenrechtencommissie in een verklaring.

De groep dringt er bij de president op aan om in alle zaken waarheid en gerechtigheid te blijven nastreven. De bekentenis van Widodo is een verschuiving ten opzichte van het eerdere standpunt van de regering om mensen te vertellen te stoppen met het ter sprake brengen van het verleden. Maar rechtszaken die de slachtoffers aanspannen, lopen vast en zij worstelen nog steeds om gerechtigheid te vinden.

De regering zegt in plaats daarvan aan te dringen op niet-gerechtelijke oplossingen. „Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat er in de toekomst nooit meer ernstige mensenrechtenschendingen plaatsvinden”, aldus Widodo. Het kabinet onderneemt stappen om die belofte waar te maken, onder meer door training van de krijgsmacht.