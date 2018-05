Angélique (13) vermoord door een bekende

Ramault kende het slachtoffer en haar familie omdat hij tot twee jaar geleden in hetzelfde gebouw woonde, in de Noord-Franse stad Wambrechies. Hij zou het meisje - dat hem dus vertrouwde - naar zijn huis hebben gelokt waar ze tot seksuele handelingen werd gedwongen. Hij wurgde haar vervolgens met haar eigen broek, zo maakte het Franse gerecht maandag bekend na verhoor.

Dagenlang werd door een grote groep mensen naar het meisje, dat woensdag verdween, gezocht. Ramault werd gearresteerd nadat een buurjongetje aangaf dat Angélique met de ’oudere man’ mee was gegaan. De man werd gearresteerd en bekende direct. Hij gaf tijdens het verhoor aan dat hij haar lichaam had begraven in een bos bij het Franse dorp Quesnoy-sur-Deûle, vlakbij Lille.

’Zorgzame man’

Buurtbewoners zijn in shock, schrijven Franse media. „We kenden hem goed en woonden in hetzelfde gebouw. Ik kon eerst niet geloven dat hij de dader was. Hij leek een aardige en zorgzame man en werkte als buschauffeur”, aldus een 29-jarige buurtbewoonster.

Ramault, vader van twee kinderen, werd in 1996 al eens veroordeeld wegens beroving en verkrachting onder bedreiging van een wapen. De man zou na het vermoorden van Angélique brieven hebben geschreven voor zijn vrouw en kinderen waarin hij het heeft over ’impulsen’.