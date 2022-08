Politieachtervolging door België en Brabant vanwege ontvoering ex-partner

Volgens de Belgische hoofdcommissaris van de politiezone Grens Rudy Verbeeck was de 23-jarige Nederlandse vrouw bij haar ouders op bezoek in Essen. Haar eveneens Nederlandse ex kwam hier ook naartoe en zou haar in de auto hebben gedwongen. Zij zag nog kans om het noodnummer te bellen.

De achtervolging is ingezet en „door een fantastische samenwerking” met de Nederlandse politie is de vlucht van de man bij Eindhoven geëindigd, schetst de hoofdcommissaris. „De dame is er zonder fysieke schade vanaf gekomen.” Een woordvoerder van de Nederlandse politie meldde eerder dat er mogelijk sprake van was dat de man zichzelf iets aan wilde doen en dat het onbekend was of zijn partner vrijwillig naast hem in de auto zat. Volgens de Belgische politie gaat het dus om zijn ex.

Toen de man bij Eindhoven ging spookrijden zijn twee waarschuwingsschoten gelost om hem tot stoppen te dwingen. Dat de man dit deed was volgens een politiewoordvoerder een signaal dat de man zichzelf of de vrouw iets wilde aandoen: „Dan ga je iets doen waarmee je jezelf en anderen in gevaar brengt. Daarom hebben we behoorlijk ingegrepen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Voor de achtervolging werden uiteindelijk zeker tien politieauto’s en een politiehelikopter ingezet.