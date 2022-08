Politieachtervolging vanuit België door Brabant, schoten gelost

De achtervolging begon in België en de man reed vervolgens op hoge snelheid door Brabant. Toen de man bij Eindhoven ging spookrijden zijn twee waarschuwingsschoten gelost om hem tot stoppen te dwingen.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een man die zichzelf mogelijk iets aan wilde doen. Hij had zijn partner naast zich in de auto zitten. Zij is fysiek in orde.