Bemanning SpaceX-raket veilig teruggekeerd

Vier grote parachutes vertraagden de afdaling van de capsule voordat hij in het water belandde. Boten gingen onmiddellijk op pad om het vaartuig op te halen.

„Het was een geweldige rit voor ons, en we zijn nog maar net begonnen”, twitterde de 38-jarige miljardair Jared Isaacman, die de vlucht heeft betaald, samen met de drie mensen die de commandant van het vaartuig had meegenomen. „Gefeliciteerd, Inspiration4”, liet SpaceX-baas Elon Musk na de waterlanding op Twitter weten. Inspiration4 is de naam die deze missie kreeg.

Het ruimtevaartuig met vier burgers aan boord vertrok in de nacht van woensdag op donderdag vanaf het Kennedy Space Center in Florida naar de ruimte. Sindsdien cirkelde de raket op een afstand van maximaal 590 kilometer rond de aarde met een snelheid van zo’n 28.000 kilometer per uur. Iedere dag zagen de bemanningsleden 15 zonsopgangen en zonsondergangen.

De raket was verder verwijderd van het aardoppervlak dan het internationaal ruimtestation ISS, dat op 420 kilometer afstand in een baan rond de aarde beweegt.