Israël zet conflict met Iran op scherp

De Israëlische premier Netanyahu bij de ordners en cd’s met data over het Iraanse kernprogramma. Ⓒ Foto EPA

TEL AVIV - Premier Netanyahu is de confrontatie met Iran aangegaan door, kort na een aanval op een Iraanse raketopslagplaats in Syrië, dat land voor het oog van de wereld te kijk te zetten. Met een theatrale presentatie openbaarde hij 100.000 geheime Iraanse documenten waaruit blijkt hoe Teheran jarenlang in het geheim werkte aan een atoombom.