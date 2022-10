Minister Weerwind op vingers getikt: ’Hij zal niet rusten voordat alle criminelen D66 stemmen’

Minister Weerwind vindt dat niet hij, maar een rechter zou moeten oordelen over vrijlatingsverzoeken van criminelen die levenslang is opgelegd. Dat zegt de bewindsman in een interview met het AD. Dat levenslanggestraften vaker gaan vrijkomen, daar zullen we aan ‘moeten wennen’, voegt de D66-bewindsman daaraan toe.

„Nee we gaan hier niet aan wennen. We moeten de positie van slachtoffers en nabestaanden centraal stellen want die hebben écht levenslang”, haalt Ellian in een reactie hard uit.

Ook het CDA is kritisch. „Dit kan toch niet waar zijn”, zegt CDA-Kamerlid Knops. „Ik krijg de indruk dat de minister de D66-slogan ’laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ te letterlijk neemt.”