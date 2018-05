Gevaar op wegen grootst in dorpen

Hoewel Amsterdam (150), Rotterdam (137), Den Haag (83) en Utrecht (68) het hoogst scoren in absolute aantallen, is het risico groter om op het platteland dodelijk te verongelukken.

Het is logisch dat er meer verkeersdoden te betreuren zijn in steden met veel inwoners, dan in kleine dorpen. „Bovendien zijn in grote steden veel meer toeristen, zodat de kans op een ongeval door drukte ook toeneemt”, zegt projectleider Charlotte Bax van de Verkeersveiligheidsvergelijker.

Bestemming

Daarbij heeft de ene gemeente veel meer kilometers asfalt dan de andere of een grotere oppervlakte en dat speelt uiteraard ook een rol bij het aantal verkeersslachtoffers. Verkeersdeelnemers leggen dan namelijk een langere afstand af om op hun bestemming te komen.

Bax: „Daarom hebben we voor een eerlijker vergelijking ook het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners van 2007 tot en met 2016 op een rij gezet. Op die manier gemeten zie je dat vooral kleine plaatsen hoog scoren in de top 25 van de ’dodenlijst’, en niet de steden.”

Hoewel de site – die is opgezet door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond – vooral voor professionals op het gebied van verkeersveiligheid is bedoeld, kunnen ook burgers op verkeersveiligheidsvergelijker.nl zien hoe (on)veilig het in hun eigen gemeente is.

„We zijn hier niet blij mee”, reageert Jeroen Leemans van Baarle-Nassau. „Over tien jaar gezien is twaalf slachtoffers misschien niet veel, maar iedere dode is één te veel en dat wij met deze rekenmethodiek het slechtst scoren is droevig. Maar we blijven ons inzetten het veiliger te maken.”

Uitstekend

Overigens zijn er vier gemeenten in ons land waar het uitstekend lijkt te gaan qua verkeersveiligheid, want in Albrandswaard, Blaricum, Doesburg en Ameland vielen van 2007 tot en met 2016 in het geheel geen dodelijke slachtoffers in het verkeer.

„We doen veel aan preventie en verkeersveiligheid, maar tegelijkertijd hebben we ook weinig kilometers aan provinciale en snelwegen in onze gemeente. Bovendien moet je ook geluk hebben dat er geen dronken rijders of hardrijders voor ongevallen zorgen”, zegt Petra van Zoom van Blaricum.

„Het is dus een combinatie van factoren, maar het is hoe dan ook natuurlijk prachtig om aan kop van deze lijst te staan.”