Snoepheld lastig te verslaan

Eind 2016 wilde de levensmiddelenindustrie stoppen met afbeeldingen van kinderhelden op de verpakkingen van suiker-, zout- of vetrijke snacks. Het diende als steuntje in de rug voor ouders die moeilijk weerstand kunnen bieden als hun kroost vraagt om Buurman & Buurmankoekjes, Frozenyoghurtjes of Star Warsbiscuit.

De Tweede Kamer was vol lof over de aangekondigde zelfregulering van fabrikanten, maar wilde weten of de sector zich wel aan de afspraken hield. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat het iets beter gaat, maar nog niet goed genoeg.

Kinderhelden

Dat de kinderhelden nog lang niet van alle verpakkingen van kinderproducten verdwenen zijn, is volgens Marian Geluk, directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), niet zo vreemd.

Ze wijst erop dat onder het vorige kabinet werd afgesproken dat eerst moest worden nagegaan of er juridische haken en ogen zaten aan het plan. Dat onderzoek is inmiddels afgerond. Mededingingswaakhond ACM heeft FNLI laten weten ’op het eerste gezicht’ geen leeuwen en beren op de weg te zien. Geluk erkent dat het afgelopen jaar ook het draagvlak bij haar achterban nog moest groeien. „Zelfregulering werkt alleen maar als iedereen het wil.” De levensmiddelenindustrie voelt bovendien de hete adem in de nek van de politiek. Voormalig staatssecretaris Van Rijn wilde via afspraken met het veld meer mensen overhalen om gezonder te eten. Het huidige kabinet vaart dezelfde koers. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) komt dit jaar met een Nationaal Preventie-akkoord waarmee hij overgewicht wil terugdringen, maar ook roken en problematisch alcoholgebruik. Het liefst maakt de CU-bewindsman zelfregulerende afspraken met betrokkenen, maar hard overheidsingrijpen wordt niet uitgesloten.

Verpakkingsregels

FNLI-directeur Geluk verwacht dat na de zomer de nieuwe verpakkingsspelregels opgenomen zijn in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen. Gemikt wordt op een overgangstermijn van maximaal twee jaar, zodat contracten tussen fabrikanten en partijen zoals Disney ’netjes uitgediend’ kunnen worden. Volgens staatssecretaris Blokhuis betekent het dat kinderidolen ’niet van de ene op de andere dag’ uit de schappen verdwijnen, maar dat het einde wel ’is ingeluid’.

Reclameregels

De levensmiddelenindustrie werkt al langer aan het minder aantrekkelijk maken van ongezonde kinderetenswaren. Naast het plan om populaire kinderfiguren van verpakkingen te weren, zijn er ook strenge regels voor het maken van reclame voor kinderlekkernijen.

Zo mag er voor producten die gericht zijn op kinderen onder de zeven jaar helemaal geen reclame meer worden gemaakt op radio, televisie en internet. Voor versnaperingen voor kinderen tussen de zeven en dertien jaar mag dat wel, mits ze gezond zijn.

Uit onderzoek dat staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) heeft laten doen blijkt echter dat de reclameregels door voedingsproducenten worden overtreden. Op traditionele media zoals televisie gaat het meestal wel goed, maar op internet, vlogs en social media gaat het nogal eens mis. „De onderzoeksresultaten laten zien dat de afspraken door specifieke partijen nog niet voldoende worden nageleefd”, laat de CU-bewindsman vandaag aan de Tweede Kamer weten. Hij beziet of ’nadere aanscherping’ nodig is.